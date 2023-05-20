السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 20-05-2023 04:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

 ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
 - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات 
   الجبلية والسهول.
  - احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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