الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني ينقذ شخصاً محاصر على مقطع صخري بمحافظة البلقاء

ورشة عن أدلة الإرشاد الوظيفي في تربية عجلون

مستشفى جرش تعامل مع 65 حالة اشتباه بالتسمم وإغلاق مطعم

إغلاق مشغل مركزي لمطعم شاورما في إربد والمفرق وجرش بعد اشتباه بحالات تسمم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأردن يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب

عقد الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء

"تنشيط السياحة" تحصل على جائزة أفضل حملة تسويقية في إيطاليا

زراعة الاغوار الشمالية تحتفل بيوم الشجرة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد البشابشة ودار عدي لتحفيظ القرآن الكريم في الرمثا

الثلاثاء، 14-02-2023 04:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

220235164915415610519


الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر في المناطق الغربية من المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح ان تكون الهطولات على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

⛔️ التحذيرات :
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ولي العهد يزور مركز الخدمات الحكومية الشامل في المقابلين

22023717317348467808

الارصاد تتوقع تساقط زخات من المطر في المناطق الجنوبية والشرقية

مطر5

الأرصاد: أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط للثلوج مساءً

220239164921168110747

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

22023717317348467808

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة وفرص تساقط الثلوج

ص

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

أخبار متعلقة
ض

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

منخفض

منخفضان جويان قادمان إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل

1202327175021241440701

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شتاه

اخر تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

328675348_724124256043210_3676721237778120604_n

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

و

المملكة على موعد مع ثلوج ممزوجة بأمطار غزيرة اليوم