تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر في المناطق الغربية من المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح ان تكون الهطولات على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

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