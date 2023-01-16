تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية.

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