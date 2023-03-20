تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - إرتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاءها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، و الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعةً.



ليلاً: تتناقص كميات الغيوم تدريجيا وتميل الأجواء الى الإستقرار، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقيةفي ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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