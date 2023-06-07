تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً الى حارة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية ويحتمل في ساعات الليل المتاخرة سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء و الليل الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.



🔺التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها احيانا خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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