الجمعة 16-06-2023
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الجمعة، 16-06-2023 09:01 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .


ويطرأ يوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ حيث تصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا.


وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 17، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 23، وفي مناطق السهول 30 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 27، وفي خليج العقبة 39 - 28 درجة مئوية.

 




 

 


 

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