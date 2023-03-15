الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 10:59 م

تفاصيل حالة الطقس يومي الخميس والجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع يوم الخميس على درجات الحرارة مع بقائها اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء مستقرة في كافة المناطق، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. 

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الخميس :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول

اما يوم الجمعة نهاراً : يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون دافئة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة نسبياً بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية خفيفة السرعة .

 

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