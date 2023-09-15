الجمعة 15-09-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 15-09-2023 11:02 م

حالة الطقس المتوقعة يومي السبت والاحد

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الوكيل الاخباري -  قالت ادارة الارصاد الجوية انه من المتوقع يوم السبت نهاراً أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 ليـــلاً:  الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

أما يوم الاحد نهاراً: انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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