حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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