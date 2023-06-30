حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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