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الجمعة، 30-06-2023 09:04 م

حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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