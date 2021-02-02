حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غداً

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية ، وتدريجياً خلال ساعات الليل يبدأ تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على جنوب المملكة، حيث تتزايد كميات الغيوم على إرتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.التحذيرات:-- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل المتأخرة بسبب الهطول المطري في جنوب المملكة.- خطر تشكل السيول خلال ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.- خطر ارتفاع الموج خلال ساعات الليل المتأخرة في خليج العقبة.