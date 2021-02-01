الارصاد : حالة عدم استقرار جوي الخميس القادم

الوكيل الاخباري - تاثر المملكة يوم الخميس القادم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يطرا انخفاض على الحرارة ، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في انحاء مختلفة من المملكة ، يتوقع ان تكون غزيرة احيانا؛ مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.

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وحول فرص تساقط الثلوج لم تذكر ادارة الارصاد الجوية ان هناك تساقطا للثلوج في المنخفض القادم .



