درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية اليوم

الوكيل الإخباري- سجلت المملكة درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية .