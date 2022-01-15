السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 06:09 ص

هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية اليوم

ثلوج3


الوكيل الإخباري - الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية تكون احياناً ممزوجة بالمطر، ومع ساعات الليل يشتد تدريجيا هطول المطر في شمال ووسط المملكة قد يكون مصحوب بالرعد أحيانا،والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية وفق دائرة الارصاد الجوية .

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خليج العقبة:
الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة


 




 

 


 

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