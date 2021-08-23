الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 02:55 م

أسباب انتفاخ الغدد

أعراض_التهاب_الغدد_اللمفاوية_تحت_الفك


الوكيل الإخباري - كثير من الأطفال لديهم غدد منتفخة بسبب أنهم يتعرضون لعدوى متكررة، والتي تؤدي إلى رد فعل تفاعلي من الغدد الليمفاوية التي تصبح منتفخة كرد فعل للعدوى في مناطق في أجسامهم.

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وتراوح الأسباب بين:


1- التهاب الغدد الليمفاوية تلتهب العقدة الليمفاوية بذاتها ويتحول لونها إلى الأحمر، تنتفخ، وفي بعض الأحيان تصبح مؤلمة.

2- التهاب الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي، ونزلات البرد والإنفلونزا، ويعتبر التهاب الجهاز التنفسي العلوي سبباً شائعاً لانتفاخ وتورم الغدد الليمفاوية الرقبية في الأطفال (والبالغين كذلك).

3- التهاب الحلق العقدي مع التهاب الحلق العقدي، يحدث انتفاخ للغدد الليمفاوية بالرقبة مع ارتفاع بالحرارة والتهاب بالحلق. وتوجد في بعض الأحيان رقع بيضاء في الجدار الخلفي للحلق كذلك.

4- كثرة الوحيدات العدوائية تحدث نتيجة لفيروس يسمى ابشتاين-بار (EBV)، والذي عادة يسبب التهاب الحلق، الحمى، وتورماً في الغدد الليمفاوية الرقبية الخلفية (على عكس التهاب الحلق العقدي الذي يسبب انتفاخ العقد الليمفاوية الرقبية الأمامية).


5- مرض خدش القطط مرض خدش القطط هو عدوى تحدث بسبب جرثومة البارتونيلا هنسيلي.

6- سل العقد اللمفاوية ومرض ملك الجان هو عدوى تصيب العقد الليمفاوية بسبب بكتيريا السل، وتتميز بوجود غدد منتفخة غير مؤلمة، وغالباً ما يكون موقعها في الرقبة.

7- مرض كاواساكي عقدة ليمفاوية رقبية وحيدة ومنتفخة هي أحد ملامح مرض كاواساكي، مع ملامح أخرى مثل الحمى، احمرار العين، انتفاخ في اليدين والقدمين، طفح جلدي، احمرار الغشاء المخاطي في الفم، مع تغير لشكل اللسان إلى ما يشبه الفراولة، وشقوق بالشفة.

8- السل ومرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الممكن أيضاً أن يسببا انتفاخ في الغدد، ومن الممكن الشك في ذلك اعتماداً على أعراض الطفل وعوامل الخطورة.

 

9- سرطان الغدد الليمفاوية (الليمفوما Lymphoma)، وهو نوع من أنواع السرطان، وهو ما يسبب قلق الآباء عندما تنتفخ غدد أطفالهم، ومع هذا فإنه أقل الأسباب شيوعاً عن باقي الأسباب الأخرى.

 

المصدر - صحتك 

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