الوكيل الإخباري - يعاني البعض من سخونة القدمين سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ويمكن أن يكون لسخونة القدمين أسباب عديدة، تتراوح من الاعتلال العصبي السكري إلى حالة نادرة تُسمى التهاب الحُمر. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصبح القدم الساخنة مؤلمة؛ ما يجعل من الصعب النوم ليلاً.

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أسباب سخونة القدمين



هناك العديد من الأسباب المحتملة لسخونة القدمين، حيث يُعَدُّ تلف الأعصاب، أو الاعتلال العصبي؛ السبب الأكثر شيوعاً لسخونة القدمين، إذ يمكن أن يؤثر الاعتلال العصبي المحيطي في ساقيكِ وقدميكِ؛ ما يسبب حرقة أو وخزاً أو تنميلاً. وهناك العديد من الأسباب المحتملة لسخونة القدمين، بما في ذلك:



- العلاج الكيميائي.

- متلازمة الألم الناحي المركب.

- التعرُّض للسموم.

- مرض الشريان المحيطي.

- اعتلال الأعصاب الحسي بالألياف الصغيرة.

- متلازمة النفق الرسغي.

- مرض السكري غير المُعالج.

- الالتهابات الفيروسية والبكتيرية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد «B» والتهاب الكبد «C».

- نقص الفيتامينات.

- التغييرات الهرمونية؛ إذ يمكن للحالات التي تؤثر في مستويات الهرمون، مثل خمول الغدة الدرقية أو الحمل التي تؤدي إلى سخونة القدمين.

- القدم الرياضي، وتُعرف أيضاً باسم سعفة القدم، وهي عدوى فطرية مرتبطة بالحرق والوخز والحكة في القدمين.

- مرض كُلَوي؛ حيث يؤثر مرض الكُلَى المزمن في قدرة الجسم على تصفية الدم من السموم، ويمكن أن تتراكم السموم في قدميكَ؛ ما يتسبب في زيادة الحرارة.

- وفي بعض الأحيان يمكن أن تُسْهِم عوامل أخرى في الإحساس بحرارة القدمين في الليل، وقد تشعرين بالحرارة في قدميكِ إذا كنت ترتدين الجوارب في أثناء النوم، أو تستخدمين وسادة تدفئة، أو تنامين تحت أغطية فراش سميكة.

سيدتي

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