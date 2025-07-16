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الكسواني: الوصاية الهاشمية درعٌ يحمي الأقصى من الأطماع الإسرائيلية

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-   ثمّن مدير المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، الشيخ عمر الكسواني، عاليًا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات المسيحية في فلسطين عامة، خاصة بعد الاعتداء الآثم من قبل المستوطنين المتطرفين على كنيسة الخضر وتكسير القبور في المقبرة المسيحية في بلدة الطيبة برام الله.اضافة اعلان


وأكد الكسواني، الأربعاء، أن جهود جلالته تكشف للعالم حجم الاعتداءات الآثمة من قبل المستوطنين المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين عامة، وفي القدس على وجه الخصوص.

وشدد على أن هذه الجهود ليست غريبة على الهاشميين وحرصهم الدائم على حماية المقدسات، وخاصة جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا العالم الحر إلى دعم جهود جلالته لوقف الاعتداءات والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال متابعته ورعايته المستمرة لشؤون المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، بكل مساحته البالغة 144 دونمًا، وتنفيذ مشروعات الإعمار فيه، وتوجيهات جلالته لتنفيذ مشروعات الكهرباء والبلاط والإضاءة والصوتيات، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم" وتوفير أكثر من 1000 وظيفة في القدس والمسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية، ما يعني دعم معيشة 1000 عائلة مقدسية وتثبيتها في المدينة.

وأكد الكسواني أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك كانت وما تزال الدرع الواقي لحمايته من أطماع ومخططات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين التي تحاك ضد المسجد.
 
 
gnews

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