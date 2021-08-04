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الأربعاء، 04-08-2021 02:09 م

أضرار قلة النوم على الجسم

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الوكيل الإخباري - سواء حُرمت من النوم بسبب الجيران أو بسبب صوت شخير رفيق حياتك، فإن للحرمان من النوم تأثيرات على الجسم أكثر من مجرد تهدّل الجفون.

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والجزء الأكثر رعباً يكمن في الآثار السلبية للحرمان من النوم على المدى الطويل؛ حيث تبيّن من استعراض 16 دراسة أن النوم أقل من 6 إلى 8 ساعات كل ليلة يمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 12%. ويوصي الخبراء بأن تحصل على من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

 

* الآثار الجانبية للحرمان من النوم
وفي هذا المقال، سنتعرف على الآثار الجانبية الرئيسية للحرمان من النوم، وما يمكنك القيام به لوأد المشكلة في مهدها.


1. الإرهاق الشديد والنعاس المفرط أثناء النهار
هذه قاعدة بسيطة ومباشرة، فإذا كنت منهكاً، فسيحاول جسمك الحصول على ما يحتاجه وقتما يستطيع، مما يجعل رأسك يسقط في بعض الأماكن غير المتوقعة.

 

2. تقلّب المزاج
تقلّبات المزاج من أول أعراض الحرمان من النوم، حيث إن الحرمان من النوم يؤدي إلى مستويات مرتفعة من هرمون الكورتيزول، والذي يعرف أيضا باسم "هرمون التوتر" في الجسم، وعلى النقيض من ذلك، فإن ليلة نوم جيدة تقلل بشكل طبيعي مستويات الكورتيزول في الجسم.

 

3. زيادة الوزن
هل لاحظت أنك لا تستطيع مقاومة جاذبية الطعام عندما تكون في حاجة إلى النوم، وهناك سبب هرموني لذلك؛ حيث إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات اللبتين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالشبع. ووفقا لكريستوفر هولينجسورث، المتخصص في الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية "عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الليبتين، مما يجعلك تشعر بالجوع، مع رغبة شديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وهو ما يؤدي إلى إضافة المزيد من الكيلوجرامات".

 

4. الهلوسة
الحرمان من النوم هو وسيلة للتعذيب والاستجواب، لأنه يدمّر نفسية الإنسان، وقد يجعل المحروم من النوم يتخيل أشياء غير موجودة، كأن يسمع حديث الجمادات.

 

5. أمراض القلب
نعم، يمكن أن يتأثر قلبك إذا كنت تسهر حتى وقت متأخر تلعب ألعاب الفيديو، حيث يتسبب نقص النوم في العديد من المخاطر الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم. كما يمكن أن يساهم الحرمان من النوم أيضا في زيادة مخاطر أخرى تتعلق بالقلب، منها النوبات القلبية واضطراب نظم القلب. وتشير الأبحاث التي أجريت مؤخرا من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الرجال في منتصف العمر الذين ينامون خمس ساعات أو أقل ليلا يتعرضون لخطر مضاعف لأمراض القلب والأوعية الدموية، خلال السنوات الـ20 التالية، مقارنة بأولئك الذين يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم.

 

المصدر - صحتك 

 

 




 

 


 

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