هل-النوم-يسبب-زيادة-الوزن

الوكيل الإخباري - أشارت أبحاث حديثة إلى وجود ارتباط بين مدة النوم وزيادة الوزن، إذ يبدو أن النوم أقل من خمس ساعات أو أكثر من تسع ساعات يزيد من احتمال زيادة الوزن.

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أوضحت إحدى الدراسات أن الحرمان من النوم بشكل متكرر بالنسبة للرجال، يزيد من تناولهم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية واستهلاكهم السعرات الحرارية بشكل عام.

وفي دراسة أخرى، اتضح أن النساء اللاتي ينمن أقل من ست ساعات في الليلة أو أكثر من تسع ساعات، من المرجح كثيرًا أن يزيد وزنهن بمعدل 5 كيلوغرامات مقارنةً بالنساء اللاتي ينمن سبع ساعات في الليلة، وقد وجدت أبحاث أخرى نتائج مشابهة عند الأطفال والمراهقين.



أحد التفسيرات لهذه النتائج هو أن مدة النوم تؤثر على الهرمونات التي تنظم الشعور بالجوع- الجريلين والليبتين- وتنبه الشهية، وهناك عامل آخر مساعد على ذلك، وهو احتمال أن قلة النوم تؤدي إلى التعب وينتج عنها نشاط بدني أقل، لذلك، هناك كثير من الأسباب التي تشجعك على الحصول على قسط جيد من النوم لما في ذلك من فوائد صحية عامة وعدم زيادة وزنك.

المصدر - صحتك