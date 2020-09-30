أضرار كبيرة لتسريح الشعر وهو مبلل!

الوكيل الاخباري - لا شك في أن أول ما تفعلينه بعد الاستحمام هو تسريح شعرك المبلل بواسطة المشط أو الفرشاة. إذاً حان الوقت لتتخلي عن هذه العادة لأنها يمكن أن تلحق الضرر الكبير بخصلاتك الجميلة.

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فحين يكون مبللاً يصبح الشعر أقل قوة مما هو عليه في حالة الجفاف. وفي حال تم تسريحه فإنه يفقد الكثير من الزهم الطبيعي وهو ما يسبب تلفه وخشونته. ولمنع حدوث هذا ننصح بأن يتم عصر الشعر بلطف بواسطة المنشفة من دون فركه.



ومن اجل منع تشعثه من المفيد الاعتماد على طرق العناية مثل منتج ما بعد الشامبو المناسب وبعض الزيوت. وينصح أيضاً باستخدام الأصابع من أجل التسريح.

وفي هذه الحالة يمكن إدخالها بين الخصلات وتمريرها بلطف قبل ترك الشعر يجف في الهواء الطلق. وبعد هذا يمكن تسريحه بواسطة فرشاة مصنوعة من ألياف طبيعية.



كذلك من الضروري منح الشعر العناية الدورية اللازمة عن طريق تطبيق الأقنعة المغذية التي تحتوي على مواد تساعد على الحفاظ على صحة البصيلات وفروة الرأس أيضاً.

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