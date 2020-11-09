الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 01:45 م

أطعمة صحية تمد جسمِك بالكربوهيدرات

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الوكيل الإخباري _ تعد الكربوهيدرات من العناصر المهمة في جسم الانسان والتي تزود الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن يجب الحصول عليها من مصادرها الصحية، تعرف على ابرز الأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات :

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1- الحبوب الكاملة

2- الكينوا

 

3- البطاطا

4- البابايا

 

5- الموز

المصدر : الكونسلتو 

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