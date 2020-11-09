أطعمة صحية تمد جسمِك بالكربوهيدرات

الوكيل الإخباري _ تعد الكربوهيدرات من العناصر المهمة في جسم الانسان والتي تزود الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن يجب الحصول عليها من مصادرها الصحية، تعرف على ابرز الأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات :

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1- الحبوب الكاملة





2- الكينوا

3- البطاطا





4- البابايا



5- الموز





المصدر : الكونسلتو

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