أطعمة صحية تمد جسمِك بالكربوهيدرات

الوكيل الإخباري _ تعد الكربوهيدرات من العناصر المهمة في جسم الانسان والتي تزود الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن يجب الحصول عليها من مصادرها الصحية، تعرف على ابرز الأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات :
1- الحبوب الكاملة
2- الكينوا
3- البطاطا
4- البابايا
5- الموز
المصدر : الكونسلتو
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