تحذير للنساء.. مزيج خطير يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية أن زيادة وزن المرأة وتأخر الحمل الأول يرتبطان بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي. أجريت الدراسة على 48,417 امرأة وتم نشرها في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للسمنة في ملقة بإسبانيا.

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قام فريق البحث من جامعة مانشستر بتقسيم المشاركات إلى أربع فئات بناءً على العمر والوزن عند الحمل الأول. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تأخر لديهن الحمل حتى سن الثلاثين أو بعده، وكذلك اللاتي اكتسبن زيادة في الوزن مع تقدم العمر، كانت لديهن احتمالات أكبر للإصابة بالمرض.



وخلال فترة الدراسة التي استمرت ست سنوات، تم اكتشاف 1702 حالة إصابة بسرطان الثدي. وأكد الباحث لي مالكومسون من جامعة مانشستر على أهمية أن يكون الأطباء على دراية بتأثيرات زيادة الوزن وتأخر الحمل على الصحة، خاصة في ما يتعلق بسرطان الثدي.