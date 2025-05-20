في أي عمر تبلغ سعة الرئة ذروتها؟

وباستخدام "تصميم الأتراب المسرّع"، الذي يدمج نتائج دراسات متعددة من أوروبا وأستراليا، توصّل الباحثون إلى أن وظائف الرئة تمر بمرحلتين أساسيتين:
نمو سريع في الطفولة
يعقبه نمو أبطأ حتى بلوغ الذروة
وأظهرت النتائج أن ذروة الأداء الرئوي (FEV1) تتحقق في سن 20 لدى النساء وسن 23 لدى الرجال، لتبدأ بعدها الوظيفة التنفسية بالتراجع تدريجياً، دون المرور بمرحلة استقرار، خلافًا لما كان يُعتقد سابقًا.
واعتمدت الدراسة على اختبارات تنفس قسري (FEV1 وFVC) مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين والربو، ما يتيح فهمًا أعمق لتغيرات الرئة عبر مراحل الحياة، ويساعد في وضع استراتيجيات أفضل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.
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