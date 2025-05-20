الثلاثاء 2025-05-20 04:12 م
 

في أي عمر تبلغ سعة الرئة ذروتها؟

غغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   سلّط فريق بحثي من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) وعيادة IDIBAPS الضوء على تطور سعة الرئة من الطفولة حتى الشيخوخة، عبر تحليل بيانات أكثر من 30 ألف شخص من أعمار تتراوح بين 4 و82 عامًا.

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وباستخدام "تصميم الأتراب المسرّع"، الذي يدمج نتائج دراسات متعددة من أوروبا وأستراليا، توصّل الباحثون إلى أن وظائف الرئة تمر بمرحلتين أساسيتين:
نمو سريع في الطفولة
يعقبه نمو أبطأ حتى بلوغ الذروة


وأظهرت النتائج أن ذروة الأداء الرئوي (FEV1) تتحقق في سن 20 لدى النساء وسن 23 لدى الرجال، لتبدأ بعدها الوظيفة التنفسية بالتراجع تدريجياً، دون المرور بمرحلة استقرار، خلافًا لما كان يُعتقد سابقًا.


واعتمدت الدراسة على اختبارات تنفس قسري (FEV1 وFVC) مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين والربو، ما يتيح فهمًا أعمق لتغيرات الرئة عبر مراحل الحياة، ويساعد في وضع استراتيجيات أفضل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

 

لبنان 24 

 
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