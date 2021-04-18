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الأحد، 18-04-2021 03:13 م

أطعمة لا تسبب العطش في رمضان.. جربوها

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الوكيل الاخباري - يحرص الصائم على تناول كمية كبيرة من المياه خلال ساعات ما بعد الفطور لحماية جسمه في اليوم التالي من العطش والتعب، ومن المعروف أن هناك بعض الأطعمة التي تسبب العطش والتي ينصح بتجنب تناولها خلال الشهر الفضيل.

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وينصح خبراء التغذية الصائمين بالتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب العطش، ومن أبرزها: المخللات والزيتون والأسماك المملحة والوجبات الغنية بالبهارات.


كما ان استهلاك الأطعمة المملحة والغنية بالليمون الحامض والتوابل يزيد من حالات حموضة المعدة المزعجة خلال الصوم، وبالتالي يزيد حاجة الجسم لمعالجة السوائل ويزيد الشعور بالعطش.

لذا ينصح خبراء الصحة بتجنب الأطعمة المسببة للعطش، وشرب كمية كافية من الماء بعد الافطار وتناول الوجبات الغنية بالألياف وكذلك بعض الفواكه مثل البطيخ والعنب وذلك لانها تمنع الجوع والعطش خلال النهار.

 

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