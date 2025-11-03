طبيبة: عصير الطماطم يحمي الرجال بعد الأربعين من أمراض القلب

وقالت الدكتورة إن الطماطم الحمراء تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من الشيخوخة والالتهابات ويقلل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا.
وأضافت:"هذا ليس سحرا، بل علمٌ وكيمياء، وقد أثبتت عشرات الدراسات فعالية الليكوبين. والأمر اللافت أن الليكوبين لا يتأثر بالحرارة، لذلك يُعد عصير الطماطم أو الطماطم المطهية على نار هادئة أكثر فائدة من الطماطم الطازجة. فعند تسخين الطماطم وإضافة القليل من الزيت، يزداد امتصاص الليكوبين بشكل ملحوظ".
وأشارت غوزمان إلى أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على نحو 20 ملغ من فيتامين C، إضافة إلى بعض فيتامينات مجموعة B وعنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم.
وبيّنت أن البوتاسيوم يساعد القلب على النبض بسلاسة ويمنع تمدد الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.
وأكدت الخبيرة أن عصير الطماطم مفيد بشكل خاص لمن يراقبون مستوى ضغط دمهم وصحة قلوبهم، ولمن يتبعون حمية غذائية، إذ تحتوي 100 مل فقط على 17–20 سعرة حرارية، مشيرةً إلى أنه يُنصح بتناوله غير مملح، خاصة لمن يعانون من التورم.
