الثلاثاء 2025-11-04 12:04 ص
 

طبيبة: عصير الطماطم يحمي الرجال بعد الأربعين من أمراض القلب

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 03-11-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة يكاتيرينا غوزمان بأن عصير الطماطم يقلل الالتهابات والتورم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على مركب الليكوبين ولا سيما لدى الرجال بعد سن الأربعين.

وقالت الدكتورة إن الطماطم الحمراء تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من الشيخوخة والالتهابات ويقلل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا.

اضافة اعلان


وأضافت:"هذا ليس سحرا، بل علمٌ وكيمياء، وقد أثبتت عشرات الدراسات فعالية الليكوبين. والأمر اللافت أن الليكوبين لا يتأثر بالحرارة، لذلك يُعد عصير الطماطم أو الطماطم المطهية على نار هادئة أكثر فائدة من الطماطم الطازجة. فعند تسخين الطماطم وإضافة القليل من الزيت، يزداد امتصاص الليكوبين بشكل ملحوظ".


وأشارت غوزمان إلى أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على نحو 20 ملغ من فيتامين C، إضافة إلى بعض فيتامينات مجموعة B وعنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم.


وبيّنت أن البوتاسيوم يساعد القلب على النبض بسلاسة ويمنع تمدد الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.


وأكدت الخبيرة أن عصير الطماطم مفيد بشكل خاص لمن يراقبون مستوى ضغط دمهم وصحة قلوبهم، ولمن يتبعون حمية غذائية، إذ تحتوي 100 مل فقط على 17–20 سعرة حرارية، مشيرةً إلى أنه يُنصح بتناوله غير مملح، خاصة لمن يعانون من التورم.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد

فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

الطقس فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

عربي ودولي خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

ا

عربي ودولي CNN: نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين تراجعت إلى 37%

الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما

عربي ودولي الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما

ل

منوعات مصر تعلن عن مشاهدات خيالية تجعل افتتاح المتحف الكبير حدث القرن

ل

عربي ودولي مستشار سابق للبنتاغون: ترامب يؤمن أن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

أخبار محلية وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة