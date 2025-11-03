الإثنين 2025-11-03 10:23 م
 

طبيب روسي: نصف ساعة نشاط يوميا تحمي الجسم والعقل

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 03-11-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور ستانيسلاف سوداكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن نمط الحياة النشط يساعد الإنسان على الحفاظ على صحة جيدة.

وأكد الدكتور أن النشاط البدني ونمط الحياة النشط أمر في غاية الأهمية لصحة الإنسان. وقال إن الحركة تساعد على:

اضافة اعلان


ضبط الوزن ومستوى السكر في الدم، خصوصا لدى مرضى السكري.
الحفاظ على ضغط الدم وخفضه عند الحاجة.
صحة الجهاز العضلي الهيكلي والوقاية من الكسور في المستقبل.
السيطرة على التوتر وتقليل خطر الاكتئاب.
دعم صحة القلب والأوعية الدموية.


وأشار إلى أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون هوائية، أو تمارين قوة، أو تمارين تمدد، ومن الأفضل الجمع بين الأنواع الثلاثة لتحقيق أقصى فائدة.


وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة نصف ساعة على الأقل من النشاط البدني يوميا، ويفضل خمسة أيام في الأسبوع. وإذا كانت مدة 30 دقيقة طويلة، يمكن تقسيم التمارين إلى فترات أقصر متكررة خلال اليوم.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة طبيبة: عصير الطماطم يحمي الرجال بعد الأربعين من أمراض القلب

نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا

فلسطين نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا

ب

طب وصحة طبيب روسي: نصف ساعة نشاط يوميا تحمي الجسم والعقل

ل

طب وصحة ارتفاع الجلطات الدماغية بين الشباب.. الأسباب والوقاية

روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين

عربي ودولي روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين

ل

أخبار محلية الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"

الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

أخبار محلية الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

ل

أخبار محلية الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون



 
 





الأكثر مشاهدة