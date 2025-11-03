طبيب روسي: نصف ساعة نشاط يوميا تحمي الجسم والعقل

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور ستانيسلاف سوداكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن نمط الحياة النشط يساعد الإنسان على الحفاظ على صحة جيدة.



وأكد الدكتور أن النشاط البدني ونمط الحياة النشط أمر في غاية الأهمية لصحة الإنسان. وقال إن الحركة تساعد على:

اضافة اعلان



ضبط الوزن ومستوى السكر في الدم، خصوصا لدى مرضى السكري.

الحفاظ على ضغط الدم وخفضه عند الحاجة.

صحة الجهاز العضلي الهيكلي والوقاية من الكسور في المستقبل.

السيطرة على التوتر وتقليل خطر الاكتئاب.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.



وأشار إلى أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون هوائية، أو تمارين قوة، أو تمارين تمدد، ومن الأفضل الجمع بين الأنواع الثلاثة لتحقيق أقصى فائدة.



وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة نصف ساعة على الأقل من النشاط البدني يوميا، ويفضل خمسة أيام في الأسبوع. وإذا كانت مدة 30 دقيقة طويلة، يمكن تقسيم التمارين إلى فترات أقصر متكررة خلال اليوم.