الدراما المصرية تشهد تحولات جذرية مع اقتراب موسم رمضان 2026

وقال الناقد الفني محمد قناوي إن موسم رمضان 2026 سيكون نقطة فاصلة، قد تُحدث تغييرات جذرية تمتد لأكثر من عقد، مع عودة نجوم كبار مثل يحيى الفخراني ويسرا وعادل إمام، مشيراً إلى أن أعمالهم المرتقبة يجب أن توازي التوقعات العالية للجمهور.
وأضاف قناوي أن النجوم الشباب مثل ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد العوضي يعيشون مرحلة نجومية مهمة، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بكسر النمط الفني التقليدي في الدراما المصرية، ما يجعل موسم رمضان المقبل اختبارًا حقيقيًا لقدرتهم على الاستمرار والتألق.
ويعتبر الموسم المقبل مفصليًا في تحديد طبيعة بطولات الأعمال الدرامية بين جيل النجوم الكبار والشباب، وسط توقعات مرتفعة من الجمهور لأعمال متنوعة ومبتكرة.
