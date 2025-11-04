وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر.

