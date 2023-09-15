أعراض أمراض القلب .. 5 علامات تظهر على الجلد

الوكيل الاخباري - يجب عدم التهاون مع أي تغير غريب يطرأ على الجلد، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على البشرة، قد تدل على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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يستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب على البشرة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.



أعراض أمراض القلب على الجلد

1- ازرقاق الجلد

إذا تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأرجواني مع الشعور بالبرودة عند لمسه، فهذا دليل على وجود مشكلة في القلب، تجعله غير قادرًا على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إليه.



2- النتوءات الصفراء

عندما يرتفع الكوليسترول الضار بالدم، يترسب جزء منه تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صفراء في بعض المناطق بالجسم، مثل زوايا العين وخطوط راحة اليدين والجزء الخلفي من القدمين.



3- الكتل شمعية

غالبًا ما تشير الكتل الشمعية التي تظهر في أي مكان على الجلد إلى وجود تراكم غير طبيعي للبروتين في أحد الأعضاء، لا سيما القلب، مما يؤدي إلى حدوث قصور في وظائفها الحيوية.



4- تغير لون جلد باطن القدم

إذا لاحظت أن لون باطن إحدى القدمين أو كلتيهما تغير إلى الأحمر أو البني، فهذا مؤشر خطر على إصابة قلبك بمرضٍ معدٍ يدعى التهاب الشغاف.



5- الطفح الجلدي

ينبغي على الأم الإسراع في علاج طفلها من التهاب الحلق، لأن التهاون معه قد يؤدي إلى تطوره إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية، التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.



ويدل الطفح الجلدي عند الأطفال الذين يعانون من التهاب الحلق إلى إصابتهم بالحمى الروماتيزمية.



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