أغرب الأمراض النفسية التي يصاب بها البشر

الوكيل الإخباري - يعرف الكثير منا أسماء الأمراض النفسية الشائعة، مثل: الاكتئاب والقلق والفصام، وغيرها من تلك الأمراض التي سمعنا عنها مراراً وتكراراً، وربما أصيب بعضنا بها، أو عرفنا أشخاصاً يعانونها، لكن ماذا عن تلك الأمراض النفسية النادرة جداً، التي لم يسبق لنا أن عرفناها.. إليكم أبرزها:



1. متلازمة كابجراس

يدخل هذا المرض صاحبه في اعتقاد وهمي أن أحد الأشخاص المقربين منه كالزوجة أو الأخ، وأي شخص آخر قريب منه تم تغييره واستبداله بآخر مطابق له بالشكل، وسميت هذه المتلازمة باسم كابجراس، وهو طبيب فرنسي اكتشف هذا المرض.

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2. وهم فريجولي

يهيأ للمصاب بهذا المرض أن جميع الناس الموجودين في واقعه هم شخص واحد، له القدرة على تغيير شكله ومظهره، ويتعامل معهم على هذا الأساس.

3. متلازمة "أليس في بلاد العجائب"

هذا ليس اسم القصة الشهيرة التي شاهدناها في أفلام الكرتون، إنما هو اسم مرض نفسي يدفع المصاب به للعيش بحالة عصبية يتشوه من خلالها إدراكه لصورة جسمه وزمانه ومكانه، وبالتالي فإنه يعاني الهلوسة والتشوه الحسي وتغيرات كبيرة وسريعة في المشاعر.

4. ذهان وينديجو

يبدو هذا المرض مرعباً للبعض كون المصاب به يشعر برغبة شديدة في تناول لحوم البشر، رغم توفر الأطعمة الأخرى، و شعوره بالجوع الكبير الذي قد يدفعه لذلك، وقد ظهرت أولى حالات هذا المرض لدى هنود الغونكوين، الذين انتابهم شعور بتحول إحدى القبائل إلى أرواح شريرة تدعى "وينديجو"، نتيجة تناولهم لحوم البشر.

5. متلازمة كوتار

يشعر المصاب بهذه المتلازمة بأنه يحتضر ويموت، وربما يعتقد تماماً أنه غير موجود بالأصل، ومنهم من يخيل إليه أن جزءاً من جسمه فقد منه.

زهرة الخليج

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