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الخميس، 25-11-2021 03:43 م

أفضل الأطعمة للمرأة بعد سن الخمسين

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الوكيل الإخباري - المرأة بعد عمر الخمسين ترتفع لديها خطورة التعرض لعدد من الأمراض المزمنة وكذلك هشاشة العظام واضطرابات الهرمونات، وبعد عمر الخمسين أيضاً تبدأ نتائج قلة الرياضة والنظام الغذائي تظهر على الجسد، مما يسرع عملية الشيخوخة، لذلك ينصح المختصون بضرورة إتباع نظام غذائي صحي بعد عمر الخمسين .

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وفي التالي نتعرف على أهم الأطعمة التي يجب أن يتضمنها النظام :


1 - منتجات الألبان:مصدر جيد للبروتين عالي الجودة، وهو أمر ضروري للمساعدة في الحفاظ على كتلة العضلات مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د  وهما ضروريان للحفاظ على قوة العظام، كما أن منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، مما يعزز صحة الأمعاء.

 

2 - الخضروات الورقية: ثبت أنها غنية بالكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين كومواد مضادة للأكسدة وألياف، وبالتالي تساعد في مكافحة الالتهابات وأمراض القلب والعظام والتمثيل الغذائي.

 

3 - البروتين الخالي من الدهون: مع تقدم النساء في السن، تحدث عملية تسمى ساركوبينيا وهي فقدان كتلة العضلات المرتبطة بالشيخوخة، وهنا تكمن أهمية تناول الأطعمة البروتينية عالية الجودة على وجه التحديد من أجل ضمان عضلات أقوى مع تقدم النساء في العمر.

 

4 - البقوليات: مصدر جيد للبروتين النباتي والألياف والمعادن وتعد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة مع التقدم في العمر.


5 - سمك السلمون: غني بفيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، حيث من المعروف أن مستويات هرمون الاستروجين تنخفض لدى النساء بعد سن الخمسين مما يؤدي إلى العديد من التبعات من بينها انخفاض كثافة المعادن في العظام.


6 - التوت: غني بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وجميعها عناصر مهمة لضبط الهرمونات والحماية من أمراض شائعة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان خاصة بعد عمر الخمسين.

 

المصدر - هي

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