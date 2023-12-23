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السبت، 23-12-2023 04:07 م

أفضل ما يمكن تناوله على معدة فارغة.. 6 أطعمة مثالية

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الوكيل الإخباري - تؤكد الكثير من الدراسات العلمية على أهمية وجبة الفطور، ويكرر خبراء التغذية في الكثير من المناسبات أن وجبة الفطور مفيدة لصحة الجسم ولتعزيز الطاقة والنشاط على مدار اليوم، ولكن يبقى هناك دائمًا سؤال حول العناصر الغذائية التي يمكن أن تحقق الفوائد المرجوة من وجبة الفطور، حيث إنه ليس كل ما يمكن تناوله على معدة خاوية يمكن أن يكون مفيدًا.

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وبحسب ما نشره موقع "WIO News"، فإن هناك قائمة تضم 6 عناصر غذائية تعد الأفضل للتناول على معدة فارغة، كما يلي:

1. منقوع المكسرات والبذور
إن نقع المكسرات والبذور طوال الليل يسهل هضمها ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية المتوافرة فيها بكثافة. كما أن استهلاك المكسرات والبذور على معدة فارغة يوفر أيضًا طاقة مستدامة على مدار اليوم ويدعم صحة الدماغ بشكل عام.

 

2. البابايا
يساعد تناول البابايا على معدة فارغة في تقليل الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم، كما يوفر كمية جيدة من مضادات الأكسدة وعلى وجه الخصوص فيتامين C.

 

3. عصير الخضروات
يساعد شرب عصير الخضروات على معدة فارغة على توفير دفعة سريعة من العناصر الغذائية، ويعزز إزالة السموم من الجسم ويدعم الترطيب.


4. منقوع التين والزبيب
يساعد نقع الزبيب والتين طوال الليل على تعزيز هضمهما. ويوفر تناول التين والزبيب المنقوع على معدة فارغة دفعة سريعة من الطاقة ويدعم الصحة العامة ويساعد على الهضم.

 

5. ماء بذور الشمر
تمتلئ بذور الشمر بالمركبات، التي تمنح الجسم فوائد بخاصة تحسين الهضم، حيث تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات، لذا فإن شرب ماء بذور الشمر على الريق يساعد في تخفيف عسر الهضم ويحفز عملية الهضم.


6. الموز
يساعد تناول الموز على معدة فارغة على منح الجسم بالطاقة السريعة والمناسبة وينظم مستويات السكر في الدم، بينما يساهم محتواه من الألياف في الشعور بالشبع.

 

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