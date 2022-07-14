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الخميس، 14-07-2022 12:19 م

أمازون تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان

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الوكيل الإخباري - تشارك مجموعة أمازون في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وفق وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أمريكي.

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ويعود أول إشعار بشأن هذه التجربة التي كشف عنها أخيراً موقع "بزنس إنسايدر"، إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


وتنص الوثيقة على أن البحوث التي لن تشمل سوى مجموعة ضيقة من 20 شخصاً، ستنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وسيجريها مركز "فريد هاتشينسون كانسر سنتر".


ويستخدم اللقاح جزيئات معروفة باسم ببتيدات المستضدات الجديدة، تقدم علاجاً أكثر ملاءمة للحالات الفردية للمصابين بالأمراض السرطانية.


وأوضحت المجموعة لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية أنها تقدم في إطار هذه الشراكة "خبرتها العلمية" خصوصاً على صعيد "التلقين الآلي".


وأوضح ناطق باسم "أمازون" للقناة أن هذا المسار "سيكون طويلاً وسيمتد على سنوات عدة"، مضيفاً "إذا ما تقدم الأمر أكثر، سنكون منفتحين على العمل مع منظمات أخرى قد تبدي اهتماماً لذلك في مجال الصحة وعلوم الحياة".


وبعد انطلاقتها عام 1994 كمكتبة إلكترونية، لم تكف "أمازون" عن توسيع أنشطتها إلى مجالات عدة، تشمل شبكات المتاجر الكبرى "هول فودز" وخدمات البث التدفقي "برايم فيديو"، مروراً بالحوسبة السحابية.


وعام 2020، خاضت المجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في مدينة سياتل، غمار توصيل الأودية بموجب وصفات طبية عبر منصتها "أمازون فارماسي".

 

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