أمراض خطيرة تصيب النساء لا تظهر أعراضها دائما

الوكيل الإخباري - تشير الدكتورة فيكتوريا فيسيوك أخصائية أمراض النساء والتوليد، إلى أن العديد من الأمراض الخطيرة على صحة المرأة قد لا تظهر أعراضها لفترة طويلة.

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وتقول في مقابلة مع Gazeta.Ru: "للأسف، تستشير معظم الفتيات الطبيب فقط عندما يعانين من أعراض لم يعد من الممكن تجاهلها. ذلك، يجب أن نعلم أن العديد من الأمراض المعدية والأورام الخطيرة يمكن أن لا تظهر أعراضها لفترة طويلة، وتظهر في مراحل متقدمة من المرض، عندما يتطلب علاجها بذل جهود كبيرة".



ووفقا لها، يمكن أن تتطور أمراض معدية، مثل: التهاب الكبد الفيروسي، ومرض نقص المناعة البشرية والسفلس (الزهري) والسل، من دون أعراض.

وتقول: "غالبا ما تكتشف الإصابة بالمرض عند فحص الطبيب للمرأة لسبب آخر. مثلا عندما تشكو من الضعف وتساقط الشعر والطفح الجلدي والأمراض المعدية المتكررة، مثل التهاب الجهاز التنفسي وغير ذلك".

روسيا اليوم

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