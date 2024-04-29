التهاب البنكرياس الحاد- كيف يمكن علاجه؟

الوكيل الإخباري - التهاب البنكرياس الحاد من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز الهضمي، حيث يتسبب في التهاب وتورم مفاجئ بالبنكرياس، وهو العضو المسؤول عن إفراز إنزيمات وعصارات تساعد على الهضم، وقد لا تظهر الأعراض فور حدوث الالتهاب، وهناك بعض العلامات عند ظهورها قد يعني أن الشخص يعاني من التهاب حاد بالبنكرياس.



علامات التهاب البنكرياس الحاد

تظهر علامات الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد عادة بشكل مفاجئ، وتشمل:



- ألم شديد في الجزء العلوي أو الأوسط من البطن، وهو أكثر أعراض التهاب البنكرياس شيوعًا، وقد ينتشر الألم إلى الظهر أو الصدر.

- الغثيان والقيء بشكل متكرر.

- فقدان الشهية.

- الحمى.

- تسارع ضربات القلب.

- انتفاخ البطن.

- اصفرار الجلد وبياض العينين بسبب تراكم البيليروبين في الدم.

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علاج التهاب البنكرياس الحاد

يعتمد علاج التهاب البنكرياس الحاد على شدة الحالة، وعادة ما يشمل:

- راحة المريض في الفراش لتقليل تحفيز البنكرياس.

- صيام المريض عن الطعام والشراب في فترة زيادة حدة الأعراض، لأن الطعام قد يحفز الألم.

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