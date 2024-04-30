الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

لماذا ينتخب الأردن نوابه في يوم الثلاثاء كل مرة؟

نتنياهو: تم البدء باجلاء الفلسطينيين من رفح ولن نقبل بتسوية

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

المستقلة للانتخاب توضح حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

الصناعة والتجارة: لا ارتفاع على أسعار الأرز بالأسواق المحلية

بإرتفاع عن العام الماضي .. 4345 مستعمرا اقتحموا الأقصى في عيد الفصح اليهودي

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب أنس الطيبة

74% من أطفال الأردن تعرضوا للعقاب البدني

المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور

الثلاثاء، 30-04-2024 01:27 م

الأفوكادو يقلل خطر السكري على المرأة

8795


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة، استندت إلى المسح الوطني المكسيكي للصحة والتغذية لسنوات 2012 و2016، إلى فوائد وقائية لتناول المرأة الأفوكادو بانتظام تقلل خطر الإصابة بالسكري.

وأظهرت النساء اللاتي يستهلكن 29.8 غرام من الأفوكادو يومياً انخفاضاً في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تتراوح بين 22% و29%.

اضافة اعلان


ولم تتم ملاحظة هذا التأثير الوقائي لاستهلاك الأفوكادو لدى الرجال.


وظلت هذه العلاقة ثابتة عند استخدام تشخيصات مرض السكري المؤكدة مختبرياً، بدلاً من التشخيصات المبلغ عنها ذاتياً في بيانات المسح.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، اقترح الباحثون عدة تفسيرات لهذا التفسير الوقائي للأفوكادو، منها احتواء الأفوكادو على الكثير من "المواد المغذية الحساسة للأنسولين"، والتي تعمل على استقرار عملية مرض السكري.


وأشار الباحثون إلى الاختلافات الهرمونية لدى النساء فيما يتعلّق بالسكري، مثلاً "خلال فترة الحمل، تصبح النساء أكثر مقاومة للأنسولين".


كذلك، أثناء انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، تتغير أنماط الدهون في الجسم لدى المرأة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.


ودعت النتائج إلى مزيد من البحث لفهم سبب اختلاف التأثير الوقائي للأفوكادو بين الجنسين.


ويمتاز الأفوكادو بمحتواه الغني من الدهون الصحية والألياف التي تعزّز الشبع، ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main-qimg-d99c2c8059bb79085130bc3bc3717cb4-lq

الأرز الذهبي.. هل هو حل صحي لنقص فيتامين أ؟

4202430131048507493670

نمط الحياة الصحي يعوّض آثار جينات تقصر العمر

5alsha-alaklea

دراسة: الوجبة المتوازنة تحافظ على صحتك العقلية

pankreatit-nedir

التهاب البنكرياس الحاد- كيف يمكن علاجه؟

92fd8f937ed76cf138bf001ecc1e519a17e10229

أسباب ألم البطن والظهر معا

720232471129436443384

أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الصيف