الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً

الدين الأمريكي يتجاوز الروسي بأكثر من 100 مرة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وزارة الحج والعمرة توجه رسالة إلى ضيوف الرحمن

إصابة 13 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام مخيم في أريحا

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس عالمياً

جنوح سفينة بقناة السويس.. ومحاولات لتعويمها

الأردنيون يحتفلون بالعيد السابع والسبعين لاستقلال المملكة

مدعوون للمقابلات الشخصية في الأردنية - اسماء

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

الخميس، 25-05-2023 06:59 ص

أوجاع الظهر علامة على هذه الأمراض

لا


الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من التنميل أسفل الظهر، قد يمتد تأثيره إلى الساقين والقدمين، لدرجة تجعلهم غير قادرين على أداء المهام اليومية البسيطة، فما السبب وراء ذلك؟

أسباب تنميل أسفل الظهر والساقين:

اضافة اعلان


1- الانزلاق الغضروفي
يشير تنميل أسفل الظهر والساقين إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وهو مرض يحدث نتيجة للضغط المستمر على الفقرات والغضاريف الموجودة بينها، بسبب ضعف العضلات وزيادة الوزن والقيام بحركات خاطئة.

2- عرقا النسا
مرض ينتج عن تعرض العصب الوركي إلى ضغطٍ شديد، مما يؤدي إلى الشعور بألم وتنميل أسفل الظهر والفخذين والأرداف والساقين والقدمين.

3- تضيق العمود الفقري
عندما تكون المساحة الداخلية للعمود الفقري صغيرة جدًا، يحدث ضغطًا كبيرًا على الحبل الشوكي والأعصاب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والتنميل.


4- هشاشة العظام
قد تصاب عظام العمود الفقري بالهشاشة مع تقدم العمر، خاصةً عند النساء، وتتمثل أعراضها في الشعور بألم وتنميل في منطقة أسفل الظهر.


ويمكن التغلب على هذه الأعراض نسبيًا عن طريق تناول المسكنات وممارسة بعض التمارين الرياضية.

 

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_6_5_12_30_57_28

ما أسباب الصداع بعد التمارين الرياضية؟

ك

السكر..دراسة تحذر من خطورته على صحة القولون

154-151254-lung-cancer-non-smokers-treated-drugs_700x400

علماء يكشفون عن عقار ناجع لعلاج «رئة المدخن»

emarat-news_2021-04-18_17-56-44_568805

احذر من هذا الأمر في الزيت.. يغير خواصه ويسبب امراض خطيرة !

2022_5_28_11_47_28_806

هل التشققات علامة؟.. هكذا تختار بطيخة "ليست مهرمنة" !

2018_4_14_23_2_48_452

تورم الغدد الليمفاوية.. متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

أخبار متعلقة
e01e30a5-0cb5-4b0e-b1da-28306637381e

كشف سبب ألم الظهر والرقبة في الصباح