أوجاع الظهر علامة على هذه الأمراض

الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من التنميل أسفل الظهر، قد يمتد تأثيره إلى الساقين والقدمين، لدرجة تجعلهم غير قادرين على أداء المهام اليومية البسيطة، فما السبب وراء ذلك؟



أسباب تنميل أسفل الظهر والساقين:

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1- الانزلاق الغضروفي

يشير تنميل أسفل الظهر والساقين إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وهو مرض يحدث نتيجة للضغط المستمر على الفقرات والغضاريف الموجودة بينها، بسبب ضعف العضلات وزيادة الوزن والقيام بحركات خاطئة.



2- عرقا النسا

مرض ينتج عن تعرض العصب الوركي إلى ضغطٍ شديد، مما يؤدي إلى الشعور بألم وتنميل أسفل الظهر والفخذين والأرداف والساقين والقدمين.



3- تضيق العمود الفقري

عندما تكون المساحة الداخلية للعمود الفقري صغيرة جدًا، يحدث ضغطًا كبيرًا على الحبل الشوكي والأعصاب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والتنميل.





4- هشاشة العظام

قد تصاب عظام العمود الفقري بالهشاشة مع تقدم العمر، خاصةً عند النساء، وتتمثل أعراضها في الشعور بألم وتنميل في منطقة أسفل الظهر.



ويمكن التغلب على هذه الأعراض نسبيًا عن طريق تناول المسكنات وممارسة بعض التمارين الرياضية.