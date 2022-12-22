أول اختبار دم في العالم لرصد الإصابة بالزهايمر

الوكيل الإخباري-وافقت اليابان على واحد من أولى اختبارات الدم في العالم لرصد مرض الزهايمر، مما يمهد الطريق أمام تشخيص أبسط وأسرع للمرض.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة سيسميكس كورب، ومقرها كوبي في بيان اليوم الخميس إن منتج التشخيص الذي تنتجه الشركة، الذي يقيس ببتيد بيتا النشواني في الدم، وهو بروتين غير طبيعي يهاجم الخلايا العصبية في المخ، ويعد علامة على الاصابة بالزهايمر، حصل على موافقة وزارة الصحة اليابانية.

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وقالت الشركة في بيان "نحن نعتزم الاعداد لطرح مبكر للمنتج في السوق، مع العمل على أن يشمله التأمين الصحي الوطني الياباني".



ويتواجد باليابان، صاحبة أعلى معدل كبار لسن، نحو 6 ملايين شخص مصابين بالخرف، وفقا لوزارة الصحة. ويشار إلى أن الخرف فئة أوسع نطاقا تشمل الزهايمر.



البيان

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