أيهما أفضل لصحتك؟.. إليك الفرق بين البرقوق الأحمر والأخضر

الوكيل الإخباري- يعتبر البرقوق الأخضر أحد أنواع البرقوق ويعرف أيضًا بالبرقوق الأوروبي، بدء الظهور حديثًا في الأسواق العربية، على عكس البرقوق الأحمر وهو النوع الأكثر شيوعًا فأيهما تختار لصحتك؟

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نستعرض في التقرير التالي، الفرق بين البرقوق الأخضر والبرقوق الأحمر، وفقًا لمواقع "Health line" و"Onlyfoods" و"Specialtyproduce".



القيمة الغذائية في البرقوق الأخضر



يمتاز البرقوق الأخضر باحتوائه على عناصر غذائية متعددة، كالتالي:



-السعرات الحرارية: 46 سعرًا حراريًا.

-الكربوهيدرات: 11.4 جرامًا.

-السكريات: 9.9 جرامات.

-الألياف الغذائية: 1.4 جرام.

-البروتين: 0.70 جرام

-فيتامين أ: 345 وحدة دولية

-فيتامين سي: 9.5 ملليجرامات.

-الفوسفور: 16 ملليجرامات.

-البوتاسيوم 157 ملليجرام.



القيمة الغذائية في البرقوق الأحمر



يقدم البرقوق الأحمر مجموعة من العناصر الغذائية:

-السعرات الحرارية: 30 سعرًا حراريًا.

-الكربوهيدرات: 8 جرامات.

الألياف: 1 جرام فقط.

-السكريات: 7 جرامات.

-فيتامين أ: 5% من القيمة الغذائية اليومية.

-فيتامين سي: 10% من القيمة الغذائية اليومية.

-فيتامين ك: 5% من القيمة الغذائية اليومية.

-البوتاسيوم: 3% من القيمة الغذائية اليومية.

-النحاس: 2% من القيمة الغذائية اليومية.

-المنغنيز: 2% من القيمة الغذائية اليومية.



فوائد البرقوق الأخضر



-طرد السموم من الجسم

يعتبر البرقوق الأخضر غني بالأحماض العضوية المختلفة والفلافونويد والأحماض الفينولية ومركبات مضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا ضروريًا في طرد السموم من الجسم وتقليل مستويات الالتهابات، فضلًا عن تحسين التمثيل الغذائي في الجسم.



-خفض الضغط المرتفع

يوفر البرقوق الأخضر كمية مرتفعة من فيتامين سي والريبوفلافين وفيتامينات ب الأخرى، إضافًة إلى بعض البوتاسيوم، وهو مصدر للبكتين والسليلوز والألياف الغذائية المفيدة، إن تناول خمس حصص يومية من الفاكهة والخضروات يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، وجدت دراسة حديثة أن تناول تسع أو عشر حصص يومية من الفواكه والخضروات، إلى جانب ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم كانت فعالة في خفض ضغط الدم.



فوائد البرقوق الأحمر

-علاج الإمساك

قد يكون البرقوق فعالا في تخفيف الإمساك بسبب محتواه العالي من الألياف والسوربيتول، كلاهما يحسن من حركة الطعام داخل الأمعاء.



-الوقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي البرقوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، التي قد تقلل الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.



-ضبط سكر الدم

يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف وقد ثبت أنه يقلل من مستويات الأديبونكتين، قد تفيد كلتا الخاصيتين في التحكم في نسبة السكر في الدم.



-هشاشة العظام

يحتوي البرقوق على العديد من الخصائص التي قد تفيد صحة العظام من خلال الوقاية من فقدان العظام، مما قد يقلل من خطر الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام.



-صحة القلب

قد يعزز البرقوق صحة القلب بسبب دوره المحتمل في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.



الكونسلتو الطبي

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