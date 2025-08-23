علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

ووفق وكالة (سويس إنفو)، قال فريق من المدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات ومستشفى زيورخ الجامعي، إن الرقعة تتكوّن من شبكة رقيقة تغطي المنطقة المصابة، وإطار بوليمري يتحمل ضغط الدم ويتحلل تدريجيًا داخل الجسم، إضافة إلى هلام يحتوي على خلايا حية من عضلة القلب تنمو وتندمج مع الأنسجة حتى يختفي الإطار الاصطناعي بالكامل.
وأكد البروفيسور روبرت كاتزشمان، أحد قادة الفريق، أن الهدف من الابتكار ليس سدّ النقص فحسب، بل إصلاح النسيج التالف كليا، آملا أن يمهّد هذا الإنجاز الطريق نحو تطوير رقع قلبية قابلة للزراعة في البشر، لا تصلح الأضرار فحسب بل تساعد أيضًا على تجديد عضلة القلب.
ويواصل الفريق حاليًا تطوير المادة واختبارها على الحيوانات تمهيدًا للتجارب السريرية البشرية.
