شفاهك قد تكشف أسراراً خطيرة عن صحتك.. علامات لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري- ليست الشفاه مجرد مظهر جمالي، بل مرآة تعكس الحالة الصحية للجسم، وقد تنذر بأمراض تتراوح بين نقص الفيتامينات وحتى السرطان. إليك أبرز العلامات:

🔹 تجاعيد حول الفم:

طبيعية مع التقدم بالعمر، لكنها تتسارع بسبب التدخين والشمس.

🔹 جفاف وبقع خشنة:

إذا لم تستجب الشفاه للترطيب لأكثر من أسبوعين، قد تكون علامة مبكرة على تغيرات قبل سرطانية (التهاب الشفاه السفعي).

🔹 تشقق مستمر:

يدل على الجفاف الشديد أو نقص الماء. يُنصح بشرب لترين من الماء يومياً.

🔹 بثور وتقرحات:

قد تكون بسبب فيروس الهربس (معدٍ)، أو مؤشراً على أمراض أخرى مثل الزهري أو الورم الحليمي.

🔹 شقوق عند الأطراف:

تعرف بالتهاب الشفاه الزاوي، وغالباً ما تنتج عن فطريات أو نقص فيتامين B2.

🔹 تغير لون الشفاه:

اللون الشاحب قد يشير لفقر الدم، بينما الزرقة تدل على نقص الأكسجين – وكلاهما يستدعي فحصاً طبياً.

🔹 بقع داكنة أو تورم مفاجئ:

قد تكون بسبب الشمس أو أدوية، لكن تغير شكلها أو ظهورها فجأة قد يدل على سرطان الجلد. أما التورم، فيرتبط عادة بالحساسية وقد يشكل خطراً.

اضافة اعلان



✅ نصائح للوقاية:

استخدام مرطب شفاه بمعامل حماية SPF 30

شرب كميات كافية من الماء

تجنب التدخين والتعرض الطويل لأشعة الشمس



💡 تذكّر: العناية بالشفاه ليست تجميلية فقط، بل قد تنقذ حياتك من خلال كشف مبكر لمشاكل صحية خفية.