تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر

🧪 أبرز نتائج الدراسة:
متابعة أكثر من 120 ألف شخص لمدة 10 سنوات.
تناول حوالي 500 ملغ من الفلافونويد يومياً (يعادل كوبين من الشاي) مرتبط بـ:
انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 16%.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%.
🍫 مصادر الفلافونويد:
التوت الأزرق والفراولة
التفاح والعنب والبرتقال
الشاي (خاصة الأسود والأخضر)
الشوكولا الداكنة
💡 لماذا هي مفيدة؟
تعمل أنواع الفلافونويد بطرق مختلفة:
بعضها يُخفض ضغط الدم
بعضها يُقلل الكوليسترول
وبعضها يُحارب الالتهابات المزمنة
✅ الخلاصة:
كوبان من الشاي + فاكهة غنية بالفلافونويد كل يوم = صحة أفضل وحياة أطول.
