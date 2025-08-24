الأحد 2025-08-24 04:49 م
 

تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر

تعبيرية
 
الأحد، 24-08-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة من جامعة كوينز في بلفاست أن تناول أطعمة غنية بالفلافونويد – مثل الشاي، التوت، التفاح، العنب، والبرتقال – قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز الصحة العامة.

🧪 أبرز نتائج الدراسة:
متابعة أكثر من 120 ألف شخص لمدة 10 سنوات.
تناول حوالي 500 ملغ من الفلافونويد يومياً (يعادل كوبين من الشاي) مرتبط بـ:
انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 16%.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%.


🍫 مصادر الفلافونويد:
التوت الأزرق والفراولة
التفاح والعنب والبرتقال
الشاي (خاصة الأسود والأخضر)
الشوكولا الداكنة


💡 لماذا هي مفيدة؟
تعمل أنواع الفلافونويد بطرق مختلفة:
بعضها يُخفض ضغط الدم
بعضها يُقلل الكوليسترول
وبعضها يُحارب الالتهابات المزمنة

✅ الخلاصة:
كوبان من الشاي + فاكهة غنية بالفلافونويد كل يوم = صحة أفضل وحياة أطول.

 

