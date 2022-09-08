الخميس 08-09-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول
حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون
ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء
تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الأستاذُ المشارك في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور فادي شحروري يفوزُ بالمركز الثاني عربياً بمسابقة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي
دعوةُ كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للانضمام إلى شبكة كليات إدارة الأعمال العالمية GBSN
البوتاس العربية تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة مبادرة العجلات الخضراء
كورونا
كورونا
بفعل كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في 3 ملفات