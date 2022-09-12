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الإثنين، 12-09-2022 02:52 م

احذر استخدام هذه المواد لعلاج الحروق

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الوكيل الإخباري - حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى، التي قد تتعرض لها في المنزل، وذلك سعياً لتقليل الألم وتخفيف الآثار.

وأوضح المجلس أن معجون الأسنان يحتوي على مواد كيميائية تتسبب بالتهاب الحروق وإن أعطت شعوراً بالبرودة في بداية الأمر.

كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضاً على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.

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ولتجنب أي مضاعفات خطرة نوّه المجلس إلى ضرورة اتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق.

وفي حال كان الألم شديداً، يمكن تناول مسكنات الألم وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمرار الألم.

 

العين الإخبارية 

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