احذر كسرها.. 4 أمور تجنب فعلها عند تناول الأدوية

الوكيل الإخباري-تتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها. ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أن أخذها في عين الاعتبار.



ما لا يجب القيام به

تغيير جرعات الدواء أو مواعيده من دون استشارة طبيبك

استخدام دواء وُصف لشخص آخر

سحق أو كسر الحبوب أو الكبسولات ما لم يوص الطبيب بذلك

استخدام دواء انتهى تاريخ صلاحيته

اضافة اعلان



ما يجب القيام به

تناول الدواء وفقًا لإرشادات الطبيب والصيدلي

أخبر طبيبك عن كافة المستحضرات الطبيعية والصيدلانية التي تتناولها

احفظ الوصفات الطبية بمكان واحد، ليسهل عليك تتبع ما تتناوله من أدوية

كتابة العلاج وطريقة الاستعمال والجرعة على العبوة

