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الثلاثاء، 11-10-2022 04:38 م

أغذية قد تؤثر سلباً على الأدوية

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الوكيل الإخباري-قالت البروفيسورة بيترا تورمان إن بعض الأغذية قد تؤثر سلباً على مفعول بعض الأدوية، مثل تناول الغريب فروت على حاصرات قنوات الكالسيوم، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعقار الربو "الثيوفيلين".

وأوضحت مديرة معهد "فيليب كليه لعلم الأدوية السريرية" في مستشفى جامعة هيليوس في فوبرتال، أن المواد المرة في الغريب فروت يمكن أن تُضعف تأثير الإنزيمات، وتفكك المواد الفعالة في الكبد، ما يؤدي إلى زيادة مفعول المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم تصبح الجرعة زائدة عن الحد.

وأضافت أن تناول العرقسوس بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر بالسلب على الأدوية الخافضة لضغط الدم.

كما أن منتجات الألبان تتعارض مع المواد الفعالة من مجموعة التتراسيكلين، حيث قد يمنع الكالسيوم في منتجات الألبان امتصاص الجسم للمواد الفعالة.

ويؤدي تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة، والكولا، مع بعض الأدوية مثل الفلوروكينولونات، إلى الأرق، ويسرّع ضربات القلب.

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