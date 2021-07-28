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الأربعاء، 28-07-2021 12:02 م

ارتفاع ضغط الدم.. علامات تدل على دوره في إتلاف الأعضاء

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الوكيل الاخباري - لا يظهر ارتفاع ضغط الدم، عادة، أعراضًا واضحة حتى يصبح مرتفعًا للغاية، ما يعني أنه قد يتسبب في موجة من الدمار في جميع أنحاء الجسم.

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قال الطبيب ستيوارت ساندرز لصحيفة إكسبريس: "يشير ارتفاع ضغط الدم، إلى الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين.

 

طالما بقيت الزيادة في الضغط ضمن الحدود المقبولة، فقد لا يلاحظ الشخص المشكلة - يتكيف جسده مع مثل هذا التغيير.

 

ومع ذلك، يمكن أن تأخذ الحالة منعطفًا ينذر بالسوء في حالة تلف الأعضاء المستهدفة".


الأعضاء المستهدفة هي أعضاء بيولوجية تتأثر بشدة بحالة مرضية ناشئة. يشير تلفها، بدوره، إلى أحاسيس مختلفة وتغيرات في حالة الجسم.


المخ: يحذر الدكتور ستيوارت من أنه إذا بدأ ارتفاع ضغط الدم في إتلاف الدماغ، فقد تحدث الأعراض التالية:


• صداع الراس
• مشاكل في الرؤية
• الشعور بالضيق والضغط في الرأس


"يجب على المريض أن يطلب المساعدة الطبية على الفور إذا كان لديه أعراض مرتبطة بتدهور في وظائف المخ، أو سكتة دماغية محتملة، مصحوبة بأي من العلامات المذكورة أعلاه، وكذلك الغثيان".


الكلى: هذا العضو معرض أيضًا لخطر التلف بسبب ارتفاع ضغط الدم. حدد الطبيب العواقب المحتملة - اختلال وظائف الكلى، وغالبًا لا تسبب أي أعراض ملحوظة حتى المراحل المتأخرة جدًا. نصح الخبير بالاهتمام بالشروط التالية، والتي قد تكون علامة على وجود مشكلة:


• إرهاق غير عادي وأكثر حدة
• فقدان الطاقة السابقة
• صعوبة في التركيز


القلب: عندما يقوض ارتفاع ضغط الدم صحته، قد يصاب الشخص بقصور في القلب، وهو أيضًا لا يمكن الشعور فيه تقريبًا في المرحلة الأولية، ولكنه يتقدم بمرور الوقت. سمى الطبيب العلامتين الخارجيتين الأكثر شيوعًا لهذا:


• ضيق في التنفس
• تورم الساقين


وأضاف الدكتور ستيوارت: "يمكن أن يظهر ارتفاع ضغط الدم أيضًا في شكل نوبة قلبية، حيث يمكن الشعور بآلام في الصدر والرقبة والذراع اليسرى".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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