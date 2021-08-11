اكتشاف ثوري جديد لوقف النزيف الحاد خلال 15 ثانية فقط

الوكيل الاخباري - اخترع فريق بحثي مشترك من قسم تخدير جراحة القلب والرعاية الحرجة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عجينة طبية مستوحاة من محار يعيش في المياه المالحة ويلتصق بالأشياء تحت الماء ويسمى البرنقيل حيث يمكن استخدامها لوقف النزيف الحاد.

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وفي التفاصيل بحث كريستوف نبزديك الباحث المشارك في الدراسة من مجموعة مايو كلينك في مصدر من الطبيعة لحل مشكلة النزيف المستمر عند المرضى الذين لا تتجلط دماؤهم بشكل جيد فبعد سنوات من البحوث والاختبارات كانت النتيجة النهائية عجينة رمادية اللون ولامعة مستوحاة من البرنقيل.



وأوضح نبزديك أن هذه المشكلة يواجه الأطباء بشكل يومي وتتوفر العديد من الأجهزة والمواد حاليا لعلاج ذلك ولكنها لم تتطور منذ سنوات ولا تعمل بشكل جيد للسيطرة على النزيف الحاد.



وأثبتت اختبارات العجينة على الحيوانات قبل التجارب السريرية أنها توقف النزيف في غضون 15 ثانية.



وشرح الباحثون أن التقنية الرئيسية وراء كل هذا هي كيفية جعل شيء ما يلتصق عندما يكون السطح مبللا حيث إنه في التطوير الجديد تم اقتراض الفكرة من البرنقيل والذي يلتصق بقوة شديدة على الأسطح الرطبة والملوثة.



وأجرى الفريق البحثي في البداية تجربة مكونة من خطوتين تحاكي سلوك البرنقيل للالتصاق بالسطح حيث لدى هذا المحار إفراز بروتيني وقاعدة زيتية من شأنها صد السوائل على السطح.

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