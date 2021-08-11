الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يتسلم رسالة من الرئيس الشيشاني

الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات جديدة

النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

الأزرق: ورشة للقضاة حول تشريعات حماية الحياة البرية

الملك يؤكد وقوف الأردن وتضامنه مع الجزائر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين للنصف الأول من العام الحالي

إغلاق مطعمين في عمّان لمخالفتهما أوامر الدفاع

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية في الأردن

الأربعاء، 11-08-2021 03:17 م

اكتشاف ثوري جديد لوقف النزيف الحاد خلال 15 ثانية فقط

120216133724377196474


الوكيل الاخباري - اخترع فريق بحثي مشترك من قسم تخدير جراحة القلب والرعاية الحرجة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عجينة طبية مستوحاة من محار يعيش في المياه المالحة ويلتصق بالأشياء تحت الماء ويسمى البرنقيل حيث يمكن استخدامها لوقف النزيف الحاد.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل بحث كريستوف نبزديك الباحث المشارك في الدراسة من مجموعة مايو كلينك في مصدر من الطبيعة لحل مشكلة النزيف المستمر عند المرضى الذين لا تتجلط دماؤهم بشكل جيد فبعد سنوات من البحوث والاختبارات كانت النتيجة النهائية عجينة رمادية اللون ولامعة مستوحاة من البرنقيل.


وأوضح نبزديك أن هذه المشكلة يواجه الأطباء بشكل يومي وتتوفر العديد من الأجهزة والمواد حاليا لعلاج ذلك ولكنها لم تتطور منذ سنوات ولا تعمل بشكل جيد للسيطرة على النزيف الحاد.


وأثبتت اختبارات العجينة على الحيوانات قبل التجارب السريرية أنها توقف النزيف في غضون 15 ثانية. 


وشرح الباحثون أن التقنية الرئيسية وراء كل هذا هي كيفية جعل شيء ما يلتصق عندما يكون السطح مبللا حيث إنه في التطوير الجديد تم اقتراض الفكرة من البرنقيل والذي يلتصق بقوة شديدة على الأسطح الرطبة والملوثة.


وأجرى الفريق البحثي في البداية تجربة مكونة من خطوتين تحاكي سلوك البرنقيل للالتصاق بالسطح حيث لدى هذا المحار إفراز بروتيني وقاعدة زيتية من شأنها صد السوائل على السطح.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
176-230449-symptoms-rubella-methods-transmission-treatment-2

الحصبة الألمانية الأعراض والأسباب

554077687

كيف يمكنك اختيار أفضل حليب صناعي للرضع؟

cheesy-pepperoni-pizza-royalty-free-image-938742222-1558126849

احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب!

12202015162748361872526

اعتقادات شائعة خاطئة حول شرب الماء

Untitled26

الوقاية من حساسية الصويا

أسباب_وجع_الرأس_من_الجانبين

تعرف على أسباب صداع الرأس