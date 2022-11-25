الجمعة 25-11-2022
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الجمعة، 25-11-2022 01:14 م

اكتشاف ثوري قد يغيّر حياة مرضى السكري

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الوكيل الاخباري- بعد عقود من الحيرة والدراسات، توصل علماء إلى كيفية ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تسبّب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وكشف باحثون في جامعة أكسفورد أن ارتفاع مستويات الغلوكوز ليس المسؤول المباشر عن حرمان البنكرياس من القدرة على صنع الأنسولين، ولكنهم وجدوا أن مستقبلات الغلوكوز، والمواد الكيماوية التي يتم إنتاجها عند تكسير السكر بواسطة الخلايا، هي السبب وراء تطور مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى إعطاء مرضى السكري علاجات جديدة لإبطاء عملية استقلاب السكريات ومنع الحالة من التدهور.

من جانبه، قال المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور فرانسيس أشكروفت: "هذه النتائج مفيدة لمرضى السكري لمنع تدهور خلايا (بيتا) التي تفرز الأنسولين في البنكرياس، والهدف الرئيس من الدراسة هو أهمية الحفاظ على التحكم الجيد في مستوى الغلوكوز بالدم، بالنسبة الى المصابين بداء السكري من النوع الثاني".

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