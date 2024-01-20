السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

معاريف: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

النقابة اللوجستية: 9 بواخر محملة بنحو 6 آلاف حاوية بضائع تصل ميناء العقبة خلال أيام

وزارة العدل تصدر 498 ألف شهادة عدم محكومية العام الماضي

الدويري: عودة قوات الاحتلال لشمال غزة تحقق معادلة رابحة للمقاومة

الطاقة والمعادن: أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة تدخل حيز الإنشاء

فيديو- قصف إسرائيليي يستهدف مبنى سكنيا في دمشق

من مسافة صفر .. القسام تخوض معارك ضارية مع قوات العدو شرق جباليا

توقعات بارتفاع طفيف على أسعار البنزين الشهر القادم وتثبيت الديزل

تعرف على أسعار بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم - لائحة

السبت، 20-01-2024 10:50 ص

التمارين البدنية تعزّز ذاكرة التعلّم

60083569daa1f


الوكيل الإخباري - أظهرت تجربة أجريت في جامعة كوبنهاغن أن التمارين البدنية قبل أو بعد تعلّم مهارات حركية دقيقة تحسن الذاكرة وتعزّز قدرات التعلّم.

ويعني ذلك أن بإمكان عازفي الموسيقى والجراحين وغيرها من مجالات المهارة الحركية الدقيقة، الاستفادة من التمارين البدنية قبل وبعد ممارسة مهاراتهم الجديدة، عن طريق ركوب الدراجة أو الركض أو أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب.

اضافة اعلان


وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت التجربة التي شارك فيها 67 شخصاً أعمارهم بين 18 و38 عاماً تحسناً بنسبة 10% تقريباً في القدرة على تذكر المهارات الحركية المكتسبة، عندما يتم تضمين التمرين قبل أو بعد حصة التعلم.


ويمكن تعزيز التأثير من خلال ممارسة الرياضة في كلا الوقتين.


وقالت لاسي جيسبرسن الباحثة الرئيسية: "تظهر نتائجنا تأثيراً واضحاً في جميع مجالات التعلم، إذا مارست الرياضة قبل تعلم مهارة ما، فسوف تتحسن وتتذكر ما تعلمته بشكل أفضل".


وأضافت: "ينطبق الشيء نفسه إذا مارست الرياضة بعد التعلم، لكن بحثنا يظهر أن التأثير الأكبر يتحقق إذا قمت بالتمرين قبل وبعد".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الإضاءة-الليلية

اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر

3-81

دراسة: مكملات الفيتامينات المتعددة تحمي الذاكرة من التدهور

193061

بينها الخضروات.. أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ

الفرق-بين-الرجل-و-المرأة-في-التفكير-تعبيرية-على-اختلاف-الجنسين

عمر البشر يزداد.. والفارق بين الجنسين يتقلص

545720Image1-1180x677_d

نوع البروتين يؤثر على شيخوخة المرأة

2018_1_24_10_53_56_379

ضعف المناعة من مؤشرات نقص الزنك