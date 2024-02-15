الخناق الكاذب لدى الأطفال .. الأسباب والأعراض

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن الخناق الكاذب يندرج ضمن الأمراض الشائعة لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات.



فيروسات وبكتيريا

وأوضحت الجمعية أن أسباب الخناق الكاذب تكمن في الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي، بسبب فيروسات البرد والإنفلونزا مثلا، كما أن فيروس الحصبة قد يسبب الإصابة بالخناق الكاذب.

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وقد يرجع سبب الإصابة بالخناق الكاذب إلى البكتيريا أيضاً مثل المكورات العنقودية، إلى جانب الاستجابة التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات أو عث غبار المنزل، بالإضافة إلى دخان السجائر.



ضيق تنفس شديد

وعند الإصابة بالخناق الكاذب تصبح الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي ملتهبة وتنتفخ بشكل ملحوظ وتضيق المسالك الهوائية ويعاني الطفل من ضيق شديد في التنفس بشكل يهدد الحياة.

وتشمل الأعراض أيضاً نوبات سعال شديدة تشبه النباح وبحة بالصوت وصعوبات في البلع.

كما يلهث النفس، فضلاً عن سيلان الأنف والحمى، إذا كان سبب الخناق الكاذب يرجع إلى الإصابة بنزلة برد.



طرق العلاج

ويتم علاج الخناق الكاذب بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون، والتي تعمل على إزالة تورم الأغشية المخاطية.

وفي الحالات الحادة، يتم إعطاء الأدرينالين عن طريق البخاخات في عيادة طبيب الأطفال أو المستشفى.

وإذا كان سبب الإصابة بالخناق الكاذب يرجع إلى البكتيريا، فيكون هناك خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وفي هذه الحالة يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية.

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